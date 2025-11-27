水上恒司が主演する映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』の入場者プレゼント第1弾が、原作者・にいさとる先生描き下ろしの両面イラストカードに決定。キャストのサイン入りという豪華仕様となっている。【写真】実写版『WIND BREAKER』水上恒司、満場一致のオファーで桜遥役に仲間と成長していく姿を熱演本作は、累計発行部数1000万部を突破した不良漫画を実写映画化。監督は『ブルーピリオド』『サヨナラまでの30分』