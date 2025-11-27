中島瑠菜と大島美優がダブル出演する映画『ザッケン！』が、2026年春に全国順次公開されることが決定。あわせてメインビジュアルと特報が解禁され、中島と大島、上村奈帆監督からコメントが到着した。【動画】青春ストーリーを描いた『ザッケン！』特報映像本作は、東京都立日比谷高校に実在する部活動「雑草研究部」をモチーフに、上村奈帆＆モノガタリラボが原作を開発し、マンガワンと裏サンデーで連載された同名漫画を、原