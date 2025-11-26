20種類を超える豪華なケーキやスイーツと、８種類のセイヴォリーを好きなだけ食べられる【ヒルトン東京】のスイーツビュッフェ。ほぼ同じお値段のアフタヌーンティーより断然お得です。現在開催中の『King＆Queenのクリスマス』は、2025年12月26日（金）まで。カラフルでゴージャスなスイーツが勢ぞろいしています。｜クリスマスならではの美味しいひと時スイーツビュッフェが行われているのはホテル１階にある「マーブルラウンジ