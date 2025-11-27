久保史緒里が乃木坂46卒業を機に書き下ろした初のエッセイ『LOST LETTER』（幻冬舎／12月16日発売）より、表紙が解禁された。【写真】久保史緒里、初エッセイから自宅での写真が解禁本日27日、横浜アリーナで卒業コンサート2日目を迎え、乃木坂46を卒業する久保。彼女の部屋には、トップアイドルとして生きてきた9年間を綴りながら、結局渡すことのできなかった約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに、彼女は訪れ