ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文が、2018年に設立した作品賞「APPLE VINEGAR -Music Award-」の初となるイベント＜APPLE VINEGAR -Music Award- 2026 Opening Party＞の開催が決定した。本イベントは、2026年2月12日に「APPLE VINEGAR -Music Award- 2025」の大賞受賞アーティスト、MONO NO AWAREとDos Monos（Band Set）の2組を迎えて、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて開催される。当日はGotch Bandがオープニングアクトとして登