【映像】 蕁麻疹が出た痛々しい背中やまぶたが大きく腫れた素顔体や顔面の“異変”を報告していたヴィジュアル系エアーバンド「ゴールデンボンバー」の樽美酒研二（44）が26日、Instagramを更新。検査や診察の結果について明かした。連日Instagramで皮膚のトラブルについて投稿していた樽美酒。2025年11月14日の更新では、「蕁麻疹はお初なもので、ちと動揺しております」とつづり、ふくらはぎの写真をアップ。その後も背中一