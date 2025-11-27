衆院憲法審査会の幹事懇談会＝27日午前、国会衆院憲法審査会は27日、幹事懇談会を開いた。自民党の船田元・与党筆頭幹事は、日本維新の会との連立政権合意に盛り込んだ条文起草委員会の設置を提起した。立憲民主党の山花郁夫・野党筆頭幹事は「時期尚早だ」と反対した。船田氏は起草委での協議テーマについて、緊急時の国会議員任期延長に加え、首相の専権事項とされる衆院解散権の制約などを挙げた。維新の馬場伸幸氏も同調し