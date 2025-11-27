元モデルでホストに転身したまえだしゅん（23）が、シーシャを楽しむ様子を披露した。【映像】 シーシャを片手にほほえむ姿や元妻・重川茉弥らとの家族ショット「しゅんまや」の愛称で親しまれ、2020年6月にモデルの重川茉弥と結婚したまえだ。 同じ年の7月に第1子となる女の子、2022年11月には第2子となる男の子が誕生していた。しかし、2025年2月、Xで離婚したことを発表。「子どもたちについては、今後も変わらず協力し合い