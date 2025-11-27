Charaが、2026年のバースデーを祝うホームメイドなパーティー＜Chara Birthday Party - HOMEMADE AURORA -＞を1月13日に東京・恵比寿 ザ・ガーデンルームにて開催されることを発表した。Chara曰く「ある種のオルタナ最高峰一族にしたいんだけどーまだ、どうなるかわからない笑」というAurora Band 2026のメンバー（名越由貴夫 / 高桑圭 / 平岡恵子 / 竹本健一 / HIMI）とCharaのバースデーを祝う400名限定の特別な一夜になるという