Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）がラスベガス・グランプリ（ＧＰ＝２３日決勝）でチームのミスにより１２位に低迷した問題で、レッドブル側に説明を求めていると「ＭＳＰＯＲＴＳ」など各メディアが報じた。角田はラスベガスＧＰでマシンのタイヤ空気圧の設定が間違っていたことにより、パフォーマンスが低下。上位進出を逃したとみられている。これにより３戦連続で獲得ポイントはゼロ。来季残留に向けて猛アピールが必要な