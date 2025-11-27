Chilli Beans.が、Netflixシリーズ『プリズム輪舞曲』の主題歌に新曲「star flower」が決定したことを発表した。『プリズム輪舞曲』は、2026年1月15日より世界独占配信する「花より男子」の神尾葉子が原作、キャラクター原案、脚本を手がける完全新作アニメーションだ。◆◆◆◾️Chilli Beans.コメントこの曲は、作品から感じた光を音にしました。夢をみる光お互いの存在に感じる光キャンバスの光言