ロッテ・鈴木昭汰投手が２７日、ＺＯＺＯで契約更改交渉に臨み、今季から３００万円減の年俸５１００万円（金額は推定）でサインした。今季は２９試合で１勝３敗５セーブ、１４ホールド、防御率４・８２。キャリアハイとなった２４年の５１試合、防御率０・７３から大きく数字を下げただけに、「今年がプロに入って一番悔しかったシーズンだったので、その思いを晴らせるように活躍したいです」と、来季での巻き返しを誓った。