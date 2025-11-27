日本ハムの奈良間大己内野手が２７日、エスコン内で契約を更改。アップ提示でサインした。今季は守備固めを中心に８６試合に出場。打率２割２分、１本塁打、３打点だったが、堅実な守備を評価され「守備ですごい評価していただいた。そこは自分も自信を持ってるところなので。後はバッティングを何とかいい方向に持っていきたい」と語った。１０月には第１子の誕生を発表。「子どもが、自分が野球やってたって分かるまではや