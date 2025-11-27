◎全国の天気低気圧からのびる前線が通過するため、天気は西から下り坂です。午後は西日本や東海、関東の一部で雨が降り出しそうです。夜遅くは北日本にも雨雲が広がるでしょう。前線が通過するタイミングで、大気の状態が非常に不安定になりますので、急な強い雨や落雷、突風などにご注意ください。また、雨の後は黄砂に注意が必要です。夜は西日本を中心に、28日(金)にかけては東日本、北日本も一部に黄砂が飛来する可能性があり