見た目以上に大きく変わった「キング・オブ・ビジネスカー」トヨタは2025年11月25日、プロボックスの一部改良モデルを発表・発売しました。2002年のデビューから23年、2014年の大規模マイナーチェンジから数えても11年間かけて熟成され続けてきたプロボックスですが、今回さらにどのような改良を遂げたのでしょうか。細かなところでは、トヨタセーフティセンスの機能向上に伴いステアリング形状も変更されています【画像】超カ