台湾有事における介入示唆発言で中国と対立している日本の高市早苗首相に対し、トランプ米大統領が「台湾問題で中国を刺激するべきでない」という立場を伝えた事実が確認された。米ウォールストリートジャーナル（WSJ）は26日（現地時間）、トランプ大統領が高市首相との電話で台湾関連の発言の強度を低める必要があると述べたと、米日政府関係者を引用して報じた。これに先立ち高市首相は7日、国会での答弁で、台湾有事において日