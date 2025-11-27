ジックから、持ち運ぶためにつくられた電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズの新色が登場。2026年1月下旬より発売されます。街中にも自然にもなじむニュートラルなベージュがラインナップに加わります。 ジック「TRANS MOBILLY NEXT」シリーズ 発売日：2026年1月下旬販売場所：全国の自転車販売店、自転車専門店等 普段使いにも輪行にもぴったりな、人気の電動アシスト自転車「TRANS MOBILLY NE