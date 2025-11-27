株式会社リーガルが、オンライン本人確認(eKYC)と電子署名を一体化したクラウドサービス「サインルーム」の提供対象を拡大します。2025年11月27日より、不動産会社や金融関連事業者などの一般企業向けにサービス提供が開始されます。 リーガル「サインルーム」 提供開始日：2025年11月27日価格：エントリープラン 月額2,750円(税込) ※他プランあり本人確認料金(1回)：ホ方式 220円(税込)／ヘ方式 330円(税込)／ワ