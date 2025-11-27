ニュースのその先を考える記者解説、きょうのテーマは「同性婚認めないのは違憲？あす注目の高裁判決」。社会部・裁判担当の宇野佑一記者の解説です。◇◇◇――同性婚をめぐる裁判ということですが、どのような裁判なんでしょうか。法律上、同性のカップルの結婚を認めていないのは法の下の平等などを定めた憲法に違反するとして、国に賠償を求めているもので、2019年以降、全国で6件の裁判が起こされています。このうち5