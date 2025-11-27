女優の大竹しのぶ（68）が26日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。日々の生活で思わぬ泣きそうになってしまうことを明かす場面があった。リスナーから「絡まった毛糸でも、ほどきながら楽しく聞きます」とメッセージが寄せられると、大竹は「毛糸絡まるのは嫌だよね。毛糸とかいろんなもの絡まるの私」とポツリ。「サランラップがうまく破けなくて、なかなかできない時とか