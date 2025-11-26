世界で初めてウィンタータイヤを開発したフィンランドのタイヤーメーカー・ノキアンタイヤ。極寒の地で厳しいテストをクリアしたスタッドレスタイヤの性能は世界規模で評価され、北欧ではナンバー1メーカーとしての地位を確立している。 BMW、ベンツ、ランドローバー、テスラなどで純正採用されていることもあり、オーナ