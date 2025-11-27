¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤äÃÄ¡×¤ÎËÜ´Ö¥­¥Ã¥É¡Ê42¡Ë26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡Á¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç!!¡Á¡×(¿åÍË¸å11¡¦59)¤Ë½Ð±é¡£¡È±ê¾å¡É¤·¤¿KOC¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖKOC·è¾¡¥Í¥¿¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¡¢º£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ËÜ´Ö¡£ÆüËÜ°ì¤Î¥³¥ó¥È»Õ¤ò·è¤á¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ö¥­¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¡×¤Ç¡Ö¤äÃÄ¡×¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¸ý¤Î°­¤¤Å¹¼ç¤¬µÒ¤Ë¸·¤·¤¹¤®¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¥³¥ó¥È¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡Ö