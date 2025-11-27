ゲームダンジョン事務局が、インディゲーム展示会「大阪ゲームダンジョン」をマイドームおおさかにて開催します。関西圏では初となる開催で、個人や小規模チームが制作する多彩なデジタル・ゲームの魅力を一度に体験できる場となります。 大阪ゲームダンジョン 開催日：2025年12月27日(土)開催時間：12:00 - 17:00会場：マイドームおおさか1階 展示ホール(A)入場料(19歳以上)：1,000円（※16:00以降は無料）入場