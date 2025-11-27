巨人・甲斐拓也捕手（３３）が２７日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、来季年俸３億円でサインした。昨年オフにソフトバンクからＦＡ移籍で５年総額１５億円の複数年契約を結んだ。来季は２年目となる。（金額は推定）今季を振り返り「今まで経験したことのない１年だったなと。もちろん大変な部分もあったが、僕の野球人生にとって無駄にならない。そういう１年だった」と話した。ソフトバンクからＦＡ移籍１年目の