HMS Networksが、Molex Industrial Solutions事業部が保有する産業用通信ビジネスの一部資産を取得する契約を締結しました。産業用ネットワーク対応技術の強化により、日本の産業機器メーカーやFA市場に対し、より広範なソリューションの提供が可能となります。 HMS Networks「Molex産業用通信ビジネス資産」取得 取引完了予定：2026年1月買収金額：700万米ドル(キャッシュ・デットフリー)対象資産：ハードウェア