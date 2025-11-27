サイバー攻撃によるシステム障害が続いているアサヒグループホールディングスが、障害発生後初めての記者会見を行い、2026年2月までに物流業務全体の正常化を目指す方針を正式に表明しました。アサヒグループHD・勝木敦志社長：多くのお客さま、関係先の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしていることを心よりおわび申し上げます。アサヒグループホールディングスは勝木社長らが会見し、2026年2月までに全商品の出荷再開にはいたらな