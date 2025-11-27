【モデルプレス＝2025/11/27】お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上が、自身のX（旧Twitter）を更新。購入した外車を披露した。【写真】41歳吉本芸人「センスある」購入したドイツ高級車披露◆マヂカルラブリー村上、高級外車を披露村上は「車買った！スーパーオートバックス大宮バイパスさん、S店長本当にありがとうございました！」とつづり、店頭に置かれたグレーの車の横で大きな花束を持った写真を投稿。「するぜぇ〜超移動