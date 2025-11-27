〈福島で開催、高丸食品「国産中粒納豆 伝説」が最優秀賞に〉全国納豆協同組合連合会(納豆連)は21日、福島県郡山市で第29回全国納豆鑑評会を開催した。176点が出品され、最優秀賞である農林水産大臣賞には、高丸食品(愛知)の「国産中粒納豆 伝説」が選ばれた。第29回全国納豆鑑評会 最優秀賞「国産中粒納豆 伝説」今回、開催地に選ばれた福島県は、総務省の2024年家計調査で納豆の購入金額が全国トップとなり、県民の納豆愛が強い