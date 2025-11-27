ウナギを国際取引の規制対象にするかをめぐり、日本時間の27日午後、採決が行われます。可決された場合、輸出手続きが複雑になって価格が上昇する懸念が出ています。ニホンウナギを含むウナギの全種類を国際取引の規制対象にする案について、ウズベキスタンの国際会議の委員会で間もなく採決が行われます。日本は消費するウナギの約7割を輸入が占め、可決されれば、輸出に許可書が必要になり、コストが上乗せされて価格上昇につな