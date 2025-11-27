【「Pokemon LEGENDS Z-A」更新データ（Ver.1.0.3）】 11月27日 配信 ポケモンは11月27日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」の更新データ（Ver.1.0.3）を配信開始した。 今回の更新は、ランクバトルシーズン2にて発生していた、報酬のメガストーンを受け取れるランクに達しても、受け取ることができない場合がある不具合を