お笑いコンビ・麒麟の田村裕が、27日までに自身のXを更新し、「阪急電車のここ」について投稿し、反響を集めている。【写真】麒麟・田村裕が懐かしんだ「阪急電車のここ」田村が「阪急電車のここ好きやったなぁ。共感してくれる人居ます??」と写真を添えたのは、阪急電車の連結部にある、関西人なら見覚えのあるスペース。個室のような作りになっている。ファンが「同じく!!ここ良いですよね」と写真を追加すると、田村は「