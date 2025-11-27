昭和の名作映画に数多く出演し、今なおスクリーンで活躍し続けている倍賞千恵子さん。公開中の映画『TOKYOタクシー』のこと、また日常の密かな楽しみについてのお話も…。いろんな人の人生を生きられるのが、お芝居の一番の魅力黒いロングスカートにドレープが美しいドレスシャツ、そしてジャケットというスタイルでスタジオに登場した俳優の倍賞千恵子さん。大御所がいらっしゃる…と緊張していた我々に、にっこりと笑顔を見せて