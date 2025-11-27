札幌プリンスホテルは、アフタヌーンティー「白雪 ‐ WHITE MOMENTS ‐」を11月15日から2026年1月14日まで提供する。冬の静けさや繊細な雪をテーマにして、マスカルポーネクリームタルトやホワイトチョコカヌレ、イチゴショートケーキなど白を基調としたスイーツ9種類に、サバのリエットやサーモンムースの小さなピタパンなどのセイボリー、ソフトドリンク飲み放題をセットにした。雪だるまの形に仕上げたレアチーズケーキやクワト