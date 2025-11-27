石崎汽船は、国内初のリニアジェット搭載高速船「SeaMAX」を12月19日に就航する。航路は松山観光港〜呉・広島で、「スーパージェット」の後継船として導入する。リニアジェットにより燃料消費を約3割削減し、騒音と振動を抑える。全長31.60メートル、全幅7.20メートル、総トン数約108トン。旅客定員93名で、航海速力は約27ノット。建造は瀬戸内クラフトが担う。就航に先立ち、お披露目式を12月17日午後1時から実施する。場所は松山