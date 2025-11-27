水ドラ25「２５時、赤坂で Season2」を「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定配信中。駒木根葵汰、新原泰佑W主演。芸能界BLドラマ、待望の続編◆最終回直前！佳境を迎えた映画撮影、開幕直前の舞台。二人は抱えきれない想いを初めて吐露し合うことになり… 【動画】佳境を迎えた映画撮影、開幕直前の舞台…2人は抱えきれない想いを初めて吐露し…第9話 本当に大切なもの主演映画「ラストノート」の撮影中、母・はるか（雛形あきこ