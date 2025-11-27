長崎市の30代の男性から現金約285万円をだまし取ったとして大阪市の25歳の女が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、大阪市に住む風俗店従業員の高野 ももな容疑者25歳です。 警察によりますと、高野容疑者は長崎市の30代男性に対し、SNSの通話機能などを使い「闇金からお金を借りて支払いが滞っている。お金を貸してほしい」などとうそを言い、今年3月から6月までに13回にわたり現金合わせて285万