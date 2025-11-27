けさ早く、東京・足立区で2階建て住宅が全焼する火事があり、4人がけがをしたほか、この家に住む中学生とみられる10代の女性と連絡が取れていません。【写真を見る】東京・足立区で2階建て住宅全焼中学生とみられる10代女性と連絡取れず4人搬送も軽傷東京消防庁きょう午前4時すぎ、足立区西新井本町の2階建て住宅で「2階から火が見える」と119番通報がありました。警視庁と東京消防庁によりますと、はしご車など36台が出動し