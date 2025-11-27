KDDIと沖縄セルラーは、オンライン専用プラン「povo2.0」において、高速バス予約サイト「WILLER TRAVEL」で利用できるクーポンとデータ通信量がセットになったトッピングの提供を開始した。提供期間は2026年1月15日9時30分まで。 新たに提供されるのは「WILLER TRAVELクーポン1000円分＋データ使い放題(6時間)2回分」で、価格は1100円。 WILLER MARKETINGが提供する高速バス予約時に