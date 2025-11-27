ブラックフライデーやお歳暮などの影響で、配送に遅れが出ています。物流大手の佐川急便は、全国的に荷物の配送に一部遅れが出ていると発表しました。年末商戦などで急激に配達の量が増加していて、日時指定している場合でも、遅延する可能性があるとしています。ヤマト運輸でも局所的に遅延がおきているということで、各社は「早めの発送」を呼びかけています。