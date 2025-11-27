元AKB48でタレントの小嶋陽菜さんは23日、自身のInstagramを更新。“ルイ・ヴィトンコーデ”を公開し、反響を呼んでいます。【写真】小嶋陽菜がルイ・ヴィトンを身に着ける美しい姿「さすがこじまサマ」「#LouisVuitton#LVFashion#PR」とハッシュタグを付け、写真を5枚載せている小嶋さん。「チャームでドレスアップされたアルマが可愛いゆるっとニットにも、クラシックなアルマを合わせたくなる」と、同ブランドのバッグに