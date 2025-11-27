モンテディオ山形は、きょう横内昭展監督と契約を更新したと発表した。横内監督が来シーズンもモンテディオ山形の指揮をとる。 横内監督はホーム最終戦となる藤枝戦で、サポーターを前に挨拶を予定している。横内監督は森保ジャパンのコーチやジュビロ磐田の監督をつとめ、今シーズンは途中からモンテディオ山形の指揮をとっていた。