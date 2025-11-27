茶道裏千家15代家元で、今年8月に102歳で亡くなった千玄室さんのお別れ会がきょう午前、京都市内で開かれ、親族や親交のあった人たちおよそ1600人が参列しました。千さんは千利休の流れをくむ、茶の湯文化を世界に広めた一方、太平洋戦争中は特攻隊員だったことから、生前、その経験を語って平和を訴えてきました。