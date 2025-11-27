27日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。正午現在は前日比27銭円高ドル安の1ドル＝156円10〜14銭。ユーロは05銭円安ユーロ高の1ユーロ＝181円12〜18銭。米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げに踏み切るとの観測が根強く、日米金利差の縮小が意識され、円買いドル売りがやや先行した。市場では「27日の米国市場が休場のため、取引は限定的だ」（外為ブローカー）との声があった。