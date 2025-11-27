この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ネコリパブリック首相あさか(@els4gats)さんの投稿したお写真です。わが子のチャームポイントは、見るたび愛しさを感じますよね。保護猫活動をしている・あさかさんは、保護したハチワレ子猫を連れて獣医さんへ。するとカルテには『かわいい』と書かれていたそう。かわいいチャームポイントにキュンとしてしまうお写真です！ “ちょび髭”が