「同じ仕事をしているのに、東京のほうが給料が高い」と感じたことはありませんか？ 実際、多くの統計データからも“地域による年収格差”は存在しています。では、その差はどの程度で、どんな背景があるのでしょうか。本記事では、都心と地方の平均年収の実態と、そこから見えてくる働き方の選択について詳しく見ていきましょう。 東京と地方、平均年収はどれくらい違う？ 株式会社リクルートが運営