大分県大分市で起きた大規模火災で立ち入りが規制されている火災現場が27日、報道陣に初めて公開されました。27日、報道陣に公開されたのは今月18日に、大分市佐賀関で発生した大規模火災の現場です。山路謙成アナウンサー（テレビ大分）「少し高い場所から撮影していますが、ほとんどがれきとなっていて、建っている建物も骨組みだけの状態です。現場はまだこげくさいにおいが漂っています」現場では、依然として立ち入り規制が続