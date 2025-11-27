正式に付き合う前のデートにおいては、男性は相手の行動一つひとつに注目しているもの。女性のつまらなそうな態度に敏感に反応して、心がくじけてしまうケースも少なくないようです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「デート中に『もう脈なしだ…』と男性の心がくじけてしまう振る舞い９パターン」をご紹介します。【１】次のデートの約束を曖昧なままにする「次の約束をはぐらかされると、これで終わり