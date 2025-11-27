この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ぺと𓆝𓆟𓆜𓆞(@petopetoaomushi)さんの投稿です。学校行事に関わる機会は、子どもたちの笑顔を間近に感じられる貴重な時間ですよね。その中で、ボランティアという形で全力で活動してくれる保護者の存在は、とてもありがたいものです。“ボランティアガチ勢”のぺとさんの作品が、あまりにもかわいくて… 学校行事で子どもたち