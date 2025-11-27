広島の坂倉将吾捕手が２７日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、１０００万円ダウンの年俸１億４０００万円（金額は推定）でサインした。９年目の今季は１０４試合で打率２割３分８厘、５本塁打、３７打点で、２１年以降の５年間ではワーストの成績となり、自身初の減額更改となった。「いいシーズンだったとは言えない。それ相応の評価をいただいて、また期待の言葉ももらったので、納得はしています。今年の数字が数