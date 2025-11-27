伊藤忠テクノソリューションズ（東京都港区）は２７日、サイバー攻撃の動向や最新の対策技術の調査・分析を行う「サイバーセキュリティ・リサーチ・センター」を開設すると発表した。国内外における最新の動向を収集・分析し、リポートやセミナーを通じ、広く社会に公開することで企業などのセキュリティー水準の向上を目指す。調査分析の結果を発信するほか、〈１〉攻撃者の手口や脆弱（ぜいじゃく）性に関する動向調査・分析